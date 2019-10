La gastro-entérite est (déjà) de retour en France

On ne l’attendait pas forcément, mais elle est déjà de retour. A en croire les données du réseau Sentinelles, de nombreuses personnes ont déjà été touchées par la gastro-entérite.

En France, on compte en moyenne 129 cas de diarrhée aigüe pour 100.000 habitants. Une moyenne nationale qui est d’ailleurs plus élevée dans 3 régions… dont la nôtre.

Dans les Hauts-de-France, ce sont 182 personnes sur 100.000 habitants qui sont allé voir leur médecin à cause de ces symptômes. Ce qui représente plus de 10.000 personnes en tout. Notre région est d’ailleurs celle dont cette moyenne est la plus élevée. Suivent ensuite Provence-Alpes-Côte d’Azur (175 cas pour 100 000 habitants) et la région Grand-Est (166 cas pour 100 000 habitants).

Pour rappel, selon la gravité des symptômes et les personnes touchées, cette maladie peut nécessiter un avis médical et la prescription d’un traitement.