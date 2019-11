Frédéric et Benjamin, médaillés pour leur acte de courage

C’est une des interventions qui a marqué leur carrière et c’est celle qui, vendredi, leur a valu la médaille pour acte de courage et de dévouement. En avril 2018, Frédéric et Benjamin, policiers à Lille, interviennent sur un différend entre concubins, “une dispute très violente”, se souvient Frédéric. Lorsqu’ils entrent dans le logement, ils parviennent in extremis à empêcher le monsieur de se jeter par la fenêtre du 3e étage. “Mais il était tellement déterminé à en finir qu’il a tenté de nous mettre des coups de couteau.”

L’individu est alors désarmé et maîtrisé. “On dit que la routine tue, cette expression a pris tout son sens ici. Quand on intervient pour un différend familial ou pour une personne suicidaire, on ne s’attend pas à ce qu’elle s’en prenne à nous. Ces coups de couteau auraient pu nous tuer. Cette intervention a été une piqûre de rappel : il faut toujours faire attention, car toute situation peut dégénérer”, insiste Frédéric.

Une réussite que les fonctionnaires attribuent à leur travail d’équipe, “nous nous connaissions bien, nous avions l’habitude de travailler ensemble, c’est ce qui nous a permis d’être efficace”, souligne Benjamin.

Leur médaille salue donc cette intervention réalisée “avec un sang-froid et une exemplarité remarquable”, reconnaît leur hiérarchie. Une fierté pour ces policiers qui, pour l’occasion, étaient entourés de leur famille. Frédéric a d’ailleurs été médaillé aux côtés de son frère, policier aussi, décoré pour avoir sauvé un garçon de la noyade. “Voir la fierté dans les yeux de nos parents, c’est ce qui nous fait le plus plaisir, sourit Frédéric qui garde la tête sur les épaules, nous ne sommes pas des héros. On était juste au bon endroit au bon moment et on a fait ce qu’il fallait.”