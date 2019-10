François Damiens de passage à Lille pour présenter son film “Mon Ket”

Jusqu’à dimanche, le festival CineComédie va battre son plein. Un festival qui a débuté mercredi, et déjà de nombreux grands moments ont été vécus. Après l’avant première de “La Vérité si je Mens 4” lors de la première journée, il y avait une journée consacrée à nos voisins belges ce jeudi.

A cette occasion, le film Dikkenek était diffusé en plein air avec le réalisateur, quand François Damiens, l’acteur principal de ce film, venait lui présenter son premier long métrage réalisé, Mon Ket. A la fin de la projection, le belge connu pour ses caméras cachées a pu répondre aux questions des spectateurs. Sympa et accessible, il s’est ensuite prêté au jeu des selfies et des dédicaces. Et il a même confié bientôt reprendre le tournage des caméras cachées. Remi Desreumaux l’a rencontré.