En football, retour sur le 5e tour de Coupe de France, et sur le match de la France face à la Turquie ce soir, avec les 2 nordistes Raphael Varane et Benjamin Pavard.

En basket, retour sur les fortunes diverses pour le BCM qui a lancé sa saison, et l’ESSM toujours à la peine, tout comme l’ESBVA.

Sans oublier la Ligue A de volley et la victoire 3-1 du TLM Tourcoing face à Poitiers, ou la 5e victoire en 5 matchs pour les rugbymen de l’OMR