Fin de la grève à l’entreprise Dumortier

A Tourcoing, les 28 salariés grévistes des Huiles et sauces Dumortier ont accepté hier après-midi les propositions faites par la direction. En grève, réunis devant l’entreprise jour et nuit depuis le lundi 14 octobre, les ouvriers revendiquaient la reconnaissance et l’amélioration de la qualification des compétences des salariés et des conditions de travail. Ils réclamaient aussi des augmentations de salaire.

Après une réunion des représentants du personnel avec la direction, les propositions sont tombées : distribution d’une prime, remise en place de la majoration de nuit (10% dès janvier 2020 sans condition et 10% en janvier 2021 de 10% si les résultats sont à l’équilibre), une étude de postes et l’embauche de 5 salariés (5 intérimaires vont passer en CDI). Après une réflexion collective de l’ensemble des salariés grévistes et des représentants de l’intersyndicale (CGT-FO), ils ont décidé de signer l’accord de sortie de crise.