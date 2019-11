Le mois de décembre, c’est évidemment Noël et ses calendriers de l’avant pour patienter jusqu’au 25. Un objet devenu incontournable et repris par différentes marques, qui proposent de chaque jour découvrir un nouveau jouet, chocolat, produit de beauté ou même bière ou fromage. Mais il existe aussi une solution pour faire son calendrier soi-même. Cerf Dellier propose des ateliers à destination des familles et des enfants.