Euralimentaire, un site d’excellence pour les produits de la région

Euralimentaire a été inauguré hier. Ce nouveau site d’excellence de la Métropole Européenne de Lille (MEL), basé au Marché d’intérêt national (MIN) de Lomme, est dédié aux produits frais, locaux, de saison et à leur logistique.

“Euralimentaire est la naissance du bien-être, du bien manger, de la nourriture locale et surtout de la santé alimentaire”, avance Damien Castelain, président de la MEL. L’objectif est ainsi d’apporter le plus rapidement et de la manière la plus fraîche les fruits et légumes du MIN. Ce site regroupe actuellement 60 grossistes, 500 emplois et près de 3 000 acheteurs.

La MEL a lancé un processus de déclassement du MIN pour permettre à certains grossistes présents sur le marché de devenir propriétaires et de valoriser le foncier disponible. L’objectif est de réaliser de nouvelles constructions, notamment un hôtel d’entreprises pour répondre aux besoins des start-ups incubées dans Euralimentaire.

Pour faire fonctionner cette logistique, la MEL investit 9,5 millions d’euros, auxquels s’ajouteront des capitaux d’actionnaires privés.