Eldorado a rassemblé plus de 2,5 millions de spectateurs

Eldorado, c’est fini. Cet événement aura rassemblé 2 517 738 visiteurs pendant sept mois dans 90 communes de la Métropole lilloise.

Parmi les événements ayant été le plus plébiscité, en mai dernier, la parade d’ouverture a réuni 350 000 personnes à travers les rues de Lille pour le grand début de cette découverte de la culture mexicaine.

Au total, Eldorado a proposé 92 expositions (1 450 832 visiteurs) et plus de 1 500 événements (1 066 906 visiteurs). Les réalisations artistiques ont été nombreuses donnant lieu à 28 fresques Street Art, 12 métamorphoses et 41 oeuvres jardins. Quand aux Alebrijes géants de la rue Faidherbe, ils partent en tournée et seront présentés dans un premier temps au Parc de la Villette à Paris du 18 décembre 2019 à mai 2020. Les Alebrijes mobiles vont elles être prêtées aux communes de la métropole lilloise.

Après Eldorado, Bombayser de Lille ou encore Europe XXL, Lille 3 000 prépare déjà son nouveau projet : Utopia. L’événement, qui sera confirmé après les élections municipales, est prévu pour fin 2021/début 2022 et s’annonce centré sur le thème de la transition écologique.