Drink Watch, le capuchon anti-drogue dans les verres

Une solution préventive de protection antidrogue dans les bars et les boites de nuit : c’est ce que lancent deux lillois, cofondateurs de Drink Watch. Avec son père, Antoine Dehay a imaginé un capuchon en silicone qui s’adapte à tous les types de verres, de la flute à champagne à la pinte de bière.

Cette tétine permet au liquide de s’écouler. Il est également possible d’y insérer une paille, tout en empêchant l’accès aux contenant du verre et ainsi éviter d’être drogué à son insu lors d’événements festifs. Et contrairement à d’autres produits déjà sur le marché, ce capuchon est réutilisable.

Habitués du monde de la nuit, Antoine et Francis Dehay s’apprêtent à démarcher les gérants de bars et de clubs pour une mise en circulation de leur innovation dans les prochaines semaines. Ils entendent ainsi lutter contre les viols et agressions sexuelles mais aussi contre les vols par l’usage du GHB (Acide Gammahydroxybutyrique), également appelée « la drogue du violeur ».