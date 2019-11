D’ici 2035, la région aura besoin de 426.000 logements supplémentaires

Ce jeudi, l’INSEE est revenu sur 3 études qu’ils ont menées sur le logement dans les Hauts de France. L’une portait sur les besoins, l’autre sur la vulnérabilité énergétique des logements existants, et enfin la dernière traitait des logements vacants existants dans la région.

Pour les besoins, l’INSEE annonce que d’ici 2035, les Hauts de France nécessiteront 426.000 logements supplémentaires, soit 21.300 à produire chaque année. Un rythme proche de la politique actuelle.

Pour la précarité énergétique, les Hauts de France sont en 3e position en France métropolitaine, avec 448.000 ménages vulnérables, soit 1 foyer sur 5 dont les dépenses en énergie de son logement (eau et chauffage) représentent plus de 8% de son revenu disponible. Cela s’explique par les faibles revenus des foyers (2e région la plus pauvre de France métropole), et des températures plus basses que la moyenne.

Enfin, la 3e étude portait sur le nombre de logements vacants dans la région. 213.800 logements étaient recensés comme vacants chez nous en 2015. Ce qui représente 7,6%, un peu moins que la moyenne nationale (7,9%). Mais une moyenne en augmentation ces 15 dernières années.