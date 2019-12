Design, Téléthon, concert, arts, mode… Nos idées sorties du week-end

Métropole lilloise

Design

Le World Design Street Festival lance la première saison de la capitale mondiale du design 2020. Au programme 60 lieux dans quatre villes, 3 parcours et 200 designers pour faire découvrir les différentes formes de design (design culinaire, design graphique, design textile, etc.) aux habitants de la métropole européenne de Lille.

Samedi et dimanche à Lille, Roubaix, Lambersart et Courtrai. Infos et programme sur www.designiscapital.com

Lens

Le Louvre-Lens fête ses 7 ans

À l’occasion des festivités de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs, et pour célébrer son 7e anniversaire, le Louvre-Lens organise un grand bal Barboka (dimanche à 15h). Des activités ludiques seront également à partager en famille tout le week-end : visite kamishibaï, confection d’allumoirs ou chasse aux trésors.

Ce vendredi soir de 18h30 à 21h, samedi et dimanche de 10h à 18h, au Louvre-Lens, 99 rue Paul-Bert. Le musée sera exceptionnellement gratuit. Infos et programme sur louvrelens.fr

Lezennes

Téléthon et Star Wars

Pendant trois jours, la ville de Lezennes va vivre au rythme du Téléthon et de Star Wars. Au programme : concert, théâtre et diverses animations avec la participation de la Légion 501, la plus grande association de fans costumés de Star Wars.

Ces vendredi, samedi et dimanche. Programme complet sur lezennes.fr, rubrique agenda.

Marcq-en-Barœul

Ferme aux Oies se pare pour Noël

La patinoire fait son retour à la ferme aux Oies pour les fêtes de fin d’année. Toute la famille pourra ainsi profiter des plaisirs de la glisse, mais aussi de l’ambiance féerique de la ferme grâce à ses illuminations de Noël. Les plus jeunes pourront aussi se dépenser sur la plaine de jeux.

Samedi et dimanche de 10h à 20h, à la Ferme aux Oies, Pavé stratégique. Entrée gratuite (Patinoire ouverte de 14h à 19h : 2 € pour 30 minutes).

Orchies

Les Mauvaises Langues en concert

Les musiciens de l’orchestre d’harmonie d’Orchies monteront sur la scène du Pacbo aux côtés du groupe nordiste Les Mauvaises Langues. Les enfants des écoles d’Orchies les accompagneront aussi sur certaines chansons.

Ce vendredi soir à 20h30, au Pacbo, 3 rue des Bonniers Marins. Tarif : 12 €.

Roubaix

Nuit des Arts

Toutes les formes d’art seront à l’honneur à l’occasion de la 20e édition de la Nuit des arts. Les curieux pourront découvrir la création artistique contemporaine dans des lieux insolites comme des librairies, restaurants ou encore ateliers d’artistes. L’incontournable braderie de l’art réunira également 150 designers et artistes à la Condition publique.

Ce vendredi soir de 18h à 22h, demain de 18h à 23h et dimanche de 14h à 18h. Gratuit. Programme sur ville-roubaix.fr.

Marché des Modes

Une centaine de créateurs de France et de Belgique seront présents au Marche des modes. Les amateurs des dernières tendances pourront y retrouver des vêtements, accessoires, objets déco, bijoux ou encore cosmétiques.

Ce vendredi soir de 16h à 21h, samedi de 11h à 23h et dimanche de 11h à 19h, au Vestiaire, rue de l’Espérance et à l’Ensait, 2 allée Louise et Victor Champier. Entrée gratuite.

Tourcoing

Portes ouvertes à la SPA

La SPA de Tourcoing ouvre ses portes. De nombreuses animations sont proposées : marché de Noël, atelier pâtisserie avec réalisation de boule de Noël en chocolat (5 €) ou de fabrication d’un snuffle mat avec les conseils d’un coach canin (25 €). Mumu, candidate de la saison 3 du Meilleur pâtissier tiendra un stand de gourmandises vendues au profit des protégés de la SPA.

Samedi et dimanche de 10h à 18h, 5 place de la Croix-Rouge. Entrée gratuite.