Des voies routières réservées aux covoitureurs dans la métropole?

Si le projet voit le jour, ce sera en 2022 et ce serait une première dans la métropole lilloise. Cette voie, réservée aux covoitureurs, serait aménagée sur l’ancienne Départementale 700, devenue la M700. Cet axe routier enregistre 30 000 véhicules par jour en Wattrelos et Villeneuve d’Ascq en longeant les communes de Leers, Lys-Lez-Lannoy ou encore Hem.

La M700 passerait entièrement en 2X2 voies, avec une voie réservée aux bus et qui serait accessible aux covoitureurs. Ces voies dédiées pourraient aussi faire leur apparition sur certaines autoroutes d’accès à la métropole lilloise. Une étude permettra de juger de la faisabilité d’une telle expérimentation et de ses potentielles retombées sur le trafic lillois.

En attendant, la Région incite également au covoiturage par le biais de sa plateforme passpass covoiturage. Créée en mars 2018, elle propose gratuitement des trajets partagés dans les Hauts-de-France et réunit 5 000 utilisateurs. Le coût des trajets varie selon l’accord pris entre conducteur et passager.

Ces dernières semaines, cette plateforme a enregistré trois fois plus de visites en raison des mouvements sociaux dans les transports en commun.