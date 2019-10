Des travaux à la gare Lille-Europe qui passent mal auprès des voyageurs

Depuis plusieurs mois, les travaux de la gare Lille-Europe se sont étendus dans la zone centrale du bâtiment, et du côté Transmanche, l’accès à l’Eurostar. Ces travaux (curage, électricité, sols …) perturbent le parcours de nombreux usagers. Plusieurs entrées de la gare, ainsi que l’accès habituel du métro, sont fermés et la signalétique est jugée insuffisante pour une majeure partie de la clientèle qui n’arrive pas à s’orienter pour prendre son train.

A cela s’ajoute des dysfonctionnements : seuls deux distributeurs sont en fonctionnement, et des pannes informatiques posent des problèmes d’affichage dans la gare. Tous ces problèmes génèrent des files d’attente aux bornes et donc de gros risques pour les voyageurs de rater leur train, qui risquent de ne pas pouvoir retirer leur billet ou de ne pas trouver leur voie à temps.

Une véritable galère pour les milliers de Lillois et les touristes qui prennent le train. L’association Train Life leur conseille d’anticiper leur voyage pour rencontrer le moins possible de perturbations. Elle espère que la SNCF répondra le plus vite à ces différentes problématiques.

Contactée, la SNCF n’était pas en mesure de nous répondre pour le moment.