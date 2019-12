Des trafics très perturbés dans les transports en commun

La SNCF annonce plus de 90 % de grévistes, “du jamais vu”, lâche Frédéric Guichard, directeur régional de SNCF Mobilité.

Des perturbations qui débutent dès ce soir, 19h. Un TER sur 100 devrait circuler ainsi que 70 cars de substitution. Un TGV Lille-Paris sur 6 est prévu, mais aucun intersecteur. La moitié des Eurostar et 2 Thalys sur 3 circuleront.

Ilévia annonce également une circulation fortement perturbée sur son réseau. La ligne 2 du métro ne circulera pas. Quant à la ligne 1, Ilévia prévoit une rame toutes les 2 à 3 minutes. Pour les tramways, il y en aura un toutes les 15 minutes sur le tronc commun (entre les arrêts Gare Lille-Flandres et Croisé Laroche) et toutes les 30 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing. À noter le premier départ se fera à 6h10 au lieu de 5h25.

Du côté des bus, Ilévia annonce de fortes perturbations, certaines lignes ne circuleront pas du tout, c’est le cas des lignes 30, 32 ,33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, Z6 et MWR, tout comme les navettes du Vieux-Lille, les Corolles 1, 2 et 3 ainsi que les citadines CITT, CIT5, CITL, C9, C10 et C11. La ligne scolaire 967 est également annulé. Seuls les bus du réseau périurbains circuleront normalement.

Infos ilevia.fr ou ter.sncf.com/hauts-de-france