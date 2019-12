Des nouveaux radars embarqués vont voir le jour sur les routes de la région

Dans quelques mois, de nouveaux radars mobiles embarqués vont faire leur apparition dans les Hauts-de-France. Au volant, ce ne seront pas les forces de l’ordre qui sillonneront les routes, l’idée étant de leur libérer du temps pour d’autres missions. Mais qui va donc gérer ce nouveau dispositif ? Comment et à partir de quand ?

Ces voitures avec radars mobiles embarqués ne seront pas conduites par des policiers ou des gendarmes. Elles seront gérées par des sociétés privées même si les véhicules resteront la propriété de l’Etat. Le dispositif a été expérimenté en Normandie.

Les sociétés seront rémunérées en fonction du nombre de kilomètres effectués et non pas en fonction du nombre de véhicules flashés, selon la Sécurité Routière. Le flash se déclenchera à partir de 146 km/h sur autoroute, 124 km/h sur une voie rapide et 61 km/h en agglomération.

Des sociétés privées qui flashent sur nos routes ? L’idée ne séduit pas le Président de l’Automobile Club du Nord de la France, Marc Jeansou.

A noter que c’est le Préfet qui fixera la feuille de routes.

Au total, 34 radars mobiles embarqués de ce type arriveront dans la région d’ici un an, dont 10 dans le Nord et 7 dans le Pas-de-Calais.

Petit précision : le flash est un flash infrarouge donc invisible à l’oeil nu.