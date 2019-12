Des militants CGT ont coupé le courant du centre commercial Promenade de Flandres

Toute la zone commerciale Promenade de Flandres à Roncq a été privée d’électricité par plus de 200 manifestants, notamment des syndicalistes de la CGT.

De 10h à 12h30, ils ont coupé le courant et le gaz de l’ensemble des commerces de la zone pour “bloquer l’économie”. Un manifestation coup de poing en réaction à l’allocution d’Edouard Philippe hier concernant la réforme des retraites.

Pour les commerçants, c’est un coup dur. Certains nous on confié avoir perdu plus de 5000 euros à cause de la coupure. D’autres, restaurateurs, ont eu peur pour leurs produits frais.

Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la mairie de Tourcoing où ils ont bloqué le parking. Leur objectif : se faire entendre par les représentants de Lille, qu’ils considèrent comme les intermédiaires du Premier ministre.

Les salariés d’ENEDIS, qui bénéficient d’un régime particulier des industries électriques et gazières, devraient perdre leurs avantages avec la fin des régimes spéciaux. Mais selon eux, ils ne manifestent pas seulement pour leur cas particulier mais pour défendre les intérêts de tous les français.

Les syndicats comptent bien faire perdurer le mouvement de grève, pour obtenir la suppression de la réforme.

Prochaine manifestation prévue le mardi 17 décembre.