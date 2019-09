Des mesures prises dans la région après le passage du nuage de fumée

Suite à l’incendie qui s’est déclaré à l’usine Lubrizol à Rouen, une partie de la région des Hauts-de-France a été survolée par le nuage des fumées du sinistre. Plusieurs communes auraient été impactées par les retombées de suies.

La Préfecture et l’Agence Régionale de Santé recommandent l’application de mesures de précaution en partenariat avec Atmo Hauts-de-France, en charge de mesurer la qualité de l’air.

On fait le point sur ces mesures visant à limiter certaines activités agricoles et à restreindre la mise sur le marché de produits d’origine animale et végétale.