Des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les transports en commun lillois

A l’occasion de la journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Ilévia lance une campagne d’affichage pour lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel dans les transports en commun.

Toute la semaine, les usagers seront sensibilisés à cette cause par le biais de distribution de petits livrets. L’occasion également de les informer sur les moyens mis en place pour lutter contre cette forme de violence.

Depuis 2018, Ilévia a créé une unité interne de sécurité sur le réseau des transports en commun de la Métropole lilloise. Autre action mise en place : le personnel est formé à l’accompagnement des victimes et aux bons réflexes à adopter lorsqu’il est témoin d’une agression.

Ilévia met aussi en place des marches exploratoires, réunissant exclusivement des femmes au sein des stations de métro, pour recueillir leurs avis et sécuriser davantage les trajets dans les transports.

Enfin, jusque là expérimentée sur la ligne 10, la descente à la demande après 22h s’étend sur d’autres bus (les lignes 12 et 14) et les bornes d’appel d’urgence dans les stations de métro sont rendues plus visibles.