Des imprimantes 3D pour réparer des jouets plutôt que de les jeter

Depuis quelques jours, le fabriquant roubaisien d’imprimante 3D Dagoma a lancé le projet « Toy Rescue ». L’objectif est de protéger l’environnement en donnant une deuxième vie aux jouets cassés.

Sur base des imprimantes 3D, Dagoma a réalisé une centaine de modèles de pièces de jouets les plus célèbres et les plus souvent cassés (les roues d’une voiturette “Hotweels”, le bras d’une “Barbie”, le cockpit du vaisseau “Star Wars”, …). Des fichiers à télécharger pour imprimer chez soi… évidemment à condition d’avoir une imprimante 3D chez soi.

Pour ceux qui n’en ont pas, une communauté de 1500 personnes en France est prête à leur venir en aide (avec le relais de Dagoma) en imprimant ces fameuses pièces.

Et si le morceau manquant que vous recherchez ne fait pas partie de la liste, vous pouvez aussi contacter Dagoma, qui réalisera la pièce. Une nouvelle création qui viendra enrichir leur catalogue.

A noter que cette démarche, du téléchargement à l’impression, est 100% gratuite.

Plus d’infos : https://www.toy-rescue.fr/search