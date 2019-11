Des directeurs d’école à bout manifestaient à Lille hier

Les syndicats enseignants se sont mobilisés, hier, devant le rectorat de l’Académie de Lille, rue de Bavay. Ils dénoncent leurs conditions de travail et le manque de moyens des personnels des écoles, notamment des directeurs du primaire.

Suite au suicide de Christine Renon, directrice d’école en Seine-Saint-Denis, en septembre, des rassemblements ont été organisés partout en France pour permettre à la profession d’exprimer sa solidarité envers sa famille.

Pour les directeurs d’école, les tâches se multiplient et il devient difficile de concilier le temps consacré à une classe et le travail administratif à effectuer. « On a perdu en qualité de service public avec la fin des secrétaires », regrette Olivier Delrue, directeur d’une école maternelle de Lille. On est plus vulnérable avec beaucoup de fatigue nerveuse, un de mes collègues me disait récemment qu’il pleurait dans sa voiture avant d’aller à l’école ».

Un mal-être qui se répercute sur le bon fonctionnement des établissements et sur le moral des collègues enseignants.