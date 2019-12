Des dépistages des IST et VIH organisés dan les universités de la Région

À l’occasion des semaines régionales d’informations sur le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH, l’Agence Régionale de Santé organise des journées de sensibilisation.

Les étudiants peuvent y rencontrer des professionnels au centre de santé des étudiants. Ils leur proposeront des examens sanguins et urinaires ainsi que des prélèvements vaginaux afin de détecter d’éventuelles IST. Ces maladies sont généralement provoquées par des microbes, des virus, des bactéries ou des champignons qui peuvent se transmettre au cours de rapports sexuels non protégés. L’occasion aussi de dépister les infections par le VIH, l’hépatite et la syphilis.

« Je vois les étudiants afin d’évaluer les conduites à risque. L’infirmière leur fait ensuite une prise du sang et certains prélèvements, explique Camille Descarpentries. Ils sont généralement très partants pour se faire dépister, le seul frein rencontré, c’est quand ils n’ont pas de mutuelle. On les oriente alors vers des centres gratuits d’information de dépistage et de diagnostic. »

Prochaines dates de l’opération :

– mardi 3 décembre à l’Université Jules Verne d’Amiens, au Campus de la Cité Scientifique de Villeneuve d’Ascq, au Campus Le Mont Houy de Valenciennes et à l’IUT de Béthune.

– mercredi 4 décembre à l’Université d’Arras, au Campus Pont de Bois de Villeneuve d’Ascq et au Pôle Universitaire de Cambrai.

– lundi 9 décembre à l’Université Jules Verne de Beauvais

– mercredi 11 décembre au Pôle Universitaire d’Opale de Longuenesse

– jeudi 12 décembre à l’IUT du Littoral d’Opale de Longuenesse.