Des contrôles de prévention sur les routes contre la réforme des retraites pour les policiers

Mobilisation des policiers ce mercredi matin au rond point de la Porte des Postes ou devant le commissariat de Roubaix, où une cinquantaine d’agents de police se sont installés sur la route pour effectuer un barrage préventif.

Ici, pas de sanctions, mais les forces de l’ordre on seulement « contrôlé » les klaxons des voitures, en demandant aux automobilistes de l’utiliser. Ce qui a occasionné un concert de klaxons pendant quelques minutes devant le commissariat roubaisien.

Les forces de l’ordre n’ayant pas le droit de manifester, ces ralentissements de circulation sont leur manière de montrer leur opposition à la réforme des retraites, et la fin de leur régime spécial. Notamment le 1/5e (un agent gagne un an de plus d’ancienneté toutes les 5 années cotisées sur le terrain). Des agents de police qui peuvent aussi prendre leur retraite dès 52 ans (même si plus personne ne le fait).

Les syndicats dénoncent aussi une possible division du métier. Si les agents sur le terrain garderaient leurs statut spécial, ceux dans les bureaux se verraient moins avantagés. Inacceptable pour les syndicats, puisque ces agents sont eux aussi parfois mobilisés sur le terrain, pour encadrer des manifestations par exemple).