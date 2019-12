Des commerces lillois dégradés après le passage de la manifestation

Ce mardi, la manifestation générale à Lille a provoqué des débordements, et des dégâts chez les commerçants.

Dans la rue Nationale, 3 commerces ont vu leurs vitrines et du mobiliers dégradés. Parmi eux, l’agence immobilière Logéhome.

Vers 15h50, des individus cagoulés et habillés en noir s’en sont pris à la vitrine du magasin avec des pierres et des pavés. Les employés, témoins de la scène, en sont ressorti sous le choc. Alors que les vitres cèdent, un individu s’interpose entre l’agence et les casseurs, ce qui a entraîné une bagarre. Des membres de la CGT sont venus pour tenter de calmer la situation tout en lançant des fumigènes, ce qui a éparpillé la foule.

Le responsable de la société, également sous le choc, n’a pu que constater les dégâts sur son enseigne hier soir. Alors que des palettes en bois étaient placées sur la devanture, il s’est rendu au commissariat pour déposer plainte.