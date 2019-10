Des changements dans les TER qui risquent d’impacter les habitudes

Le Service Annuel 2020 (SA 2020) de la SNCF et de la région va s’appliquer le 15 décembre. Ce document modifie les horaires d’une majorité des TER, un « big-bang » pour les associations d’usagers du train. « La région ne communique pas, et malgré nos demandes, nous ne sommes pas associés à la conception de ces nouveaux horaires », regrette Gilles Laurent, vice-président de Fédération nationale des associations d’usagers en Hauts-de-France avant d’enchérir, c’est inacceptable que nous n’ayons pas plus de renseignements, les voyageurs doivent avoir plusieurs semaines pour organiser leur quotidien aux nouveaux horaires. » D’après les quelques informations rendues publiques, « les dessertes autour et entre les grandes villes sont améliorées, avance Gilles Laurent, mais c’est au détriment des petites et moyennes gares qui auront moins de trains et nécessiteront davantage de correspondances pour rejoindre les grandes villes. Autre point négatif, c’est la suppression de nombreux trains le week-end. »