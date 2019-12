Des casques VR, la nouvelle méthode de relaxation avant le bloc opératoire

La réalité virtuelle s’installe progressivement dans les établissements hospitaliers. A l’hôpital de Seclin, ou à la clinique de Lille Sud, ces deux structures se sont dotées chacune, dernièrement, de quatre casques de réalité virtuelle afin de relaxer le patient peu de temps avant son opération, mais sans utiliser de médicament. Un équipement moderne, en lien avec toutes les activités non-agressives qui arrivent dans les hôpitaux, comme le Yoga, ou la relaxation.

Pour le moment des résultats ont été remarqués par les praticiens mais pas encore bien spécifiés, les études commencent à arriver pour attester de l’efficacité.

Son but est d’apporter un effet de distraction mentale et d’apaiser les patients en bloc. Concrètement, une fois le casque placé, le patient se retrouve dans un tout autre univers visuel, comme dans un temple bouddhiste, ou en pleine nature. Une hypnose peut parfois être complémentaire, pour permettre de baisser davantage les dosages en terme d’anesthésie locale.

Plus simplement, le casque va réduire l’anxiété pour les personnes qui prennent peur en arrivant à l’hôpital ou au bloc, avec tout le bruit, et l’angoisse de devoir faire des interventions, comme enlever une broche ou autre.

Reste que le casque est une option, et que les patients peuvent à tout moment arrêter s’ils le souhaitent. Mais les retours sont presque toujours très positifs avec selon les anesthésistes interviewés, qui ont vécu une véritable immersion.