Des assistantes vétérinaires nus dans un calendrier pour aider les animaux

Les ASV (Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire) du coeur: c’est le nom de ce calendrier où 13 d’entre eux ont accepté de poser nu en compagnie d’un animal. Du nu artistique. Ici, pas de vulgarité, tout est dans la suggestion… et c’est l’animal qui est surtout mis en avant. Des chiens, des chats, mais aussi des chevaux ou des serpents.

Une bonne action, puisque les bénéfices vont être reversés au centre de soins de la Faune Sauvage de la LPA de Calais, qui vient en aide aux animaux sauvages, notamment aux phoques qui s’échouent sur les plages du littoral. Animaux qui n’ont pas de maître qui peuvent payer pour leurs soins…

Entre l’appel à candidature, les photos que chacune a pris de son côté, et la préparation et l’impression du calendrier, il a fallu près d’un an. D’autant qu’ils n’ont fait appel a aucun imprimeur, photographe professionnel, ou graphiste, pour avoir un maximum de bénéfices à reverser à cette association.

Il reste une centaine de calendriers à retrouver dans les cabinets vétérinaires. Il n’y aura pas de réédition… mais pourquoi pas une deuxième édition l’année prochaine?

Pour les contacter : lesasvducoeur@laposte.net