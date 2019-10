Depuis la rentrée, le flamand n’est plus enseigné dans les écoles de la région

A la rentrée, les cours de flamand ont disparu des écoles de la région. Depuis 2007, ils étaient pourtant dispensés à Wormhout, Volckerinckhove et dans le regroupement pédagogique de Buysscheure, Noordpeene et Ochtezeele, près de Saint-Omer.

En cause ? Le professeur de flamand est parti à la retraite et n’a pas été remplacé. Une situation qui met en colère les défenseurs de la langue régionale. « A chaque rentrée, on demandait aux parents s’ils souhaitaient que leur enfant ait un cours de flamand, près de 80 % des réponses étaient positives. Il y a donc une vraie demande des parents, car c’est un atout pour leurs enfants », assure Jean-Paul Couché, président de l’institut de la langue régionale flamande.

Selon ce dernier, ce n’est pourtant pas les enseignants qui manqueraient. Une lettre a été envoyée mi-septembre à la rectrice pour que cet enseignement soit à nouveau dispensé. Xavier Bertrand, président de la Région, a également écrit un courrier pour demander qu’une solution soit rapidement trouvé « afin qu’un enseignant assure les cours dans les écoles concernées ».