Depuis 2015, Jonathan Legrand est le créteur des robes des Miss de la région

A 31 ans, Jonathan Legrand est à la fois styliste pour une marque de prêt-à-porter et créateur de mode à son compte. Diplômé en Arts Appliqués à l’ESAT de Roubaix et en Modélisme et Design de mode au Lycée Sévigné de Tourcoing, il est en charge de la création des costumes régionaux des Miss Nord Pas-de-Calais lors de l’élection de Miss France.

Depuis 2015, il travaille avec le comité régional de Miss France et a déjà réalisé les tenues traditionnelles et les robes de gala d’Iris Mittenaere ou encore de Maëva Coucke. Actuellement, Jonathan Legrand est en pleine préparation du costume régional de Florentine Somers, Miss Nord Pas-de-Calais 2019, candidate au titre de Miss France 2020. Le 14 décembre, elle défilera dans une tenue inspirée du Nord Pas-de-Calais sur la scène du Dôme de Marseille aux côtés de 29 autres candidates.