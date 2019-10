Tout savoir sur l’opération de déminage qui aura lieu dimanche à Boulogne-sur-mer

Les fonds marins de la région sont pleins de bombes datant de la seconde guerre mondiale, et nul doute que les déminages se reproduiront encore et encore dans les prochaines années. Mais le dernier explosif découvert, pesant près de 250kg, dont 150 kg d’explosifs, a été ramené au port par un pêcheur dans ses filets, est exceptionnel. L’opération de désamorçage prévue ce coup-ci l’est tout autant.

Dimanche, dans les communes de Boulogne, Le Portel et Outreau, près de 25 000 personnes devront rester confinés à domicile, le temps de l’opération de déminage, de 12h à 18h45 au plus tard. Le périmètre de sécurité s’étendra à 1500m autour de la zone d’intervention. Pire, 600 riverains habitant dans un rayon de 250m du lieu et n’ayant pas de volets aux fenêtres devront être évacués.

Une mesure exceptionnelle qui aura de lourdes conséquences. Nausicaa restera fermé, le marché dominical sur le port de Boulogne est annulé, de même que toutes les manifestations prévues ce jour-là. A la gare de Boulogne-Ville, les trains au départ et à l’arrivée sont supprimés de 15h à 18h15, soit huit TER en tout.

Près de 350 personnels de sécurité sont mobilisés : policiers, pompiers, gendarmes maritimes, et plongeurs-démineurs. Le périmètre sera bouclé par 45 points de contrôles tenus par les forces de l’ordre, et deux drones survoleront régulièrement la zone pour surveiller le respect du confinement.

Notez qu’au début et à la fin de cet épisode de déminage, les sirènes des trois villes sonneront pour avertir la population.

Pour découvrir la liste des rues concernées, rendez-vous sur la site de la ville de Boulogne.