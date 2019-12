Découvrez le nouveau visage de l’église Saint-Martin de Roubaix

Depuis ce samedi 21 décembre, la rénovation de l’église Saint Martin est officiellement terminée. Les travaux auront duré 2 ans et coûté 4,5 millions d’euros.

L’accès à l’église a été parfois difficile pendant cette période, mais c’était pour la bonne cause. Ces travaux ont permis de consolider les pinacles rendus instables en raison d’un sinistre.

Aujourd’hui, l’église historique est encore plus belle. Les travaux ont principalement impliqué la restauration de la façade extérieur sud (face à la Mairie de Roubaix) ainsi que le chœur.

C’est déjà la 4ème campagne de restauration de cette église. La plus ancienne date des années 30, et depuis, des rénovations sont entreprises tous les 30 ans des travaux. La structure de l’église reste fragile et nécessite régulièrement une attention particulière.

Après la messe de Noël ce 25 décembre, l’église sera de nouveau accessible au public d’ici janvier.