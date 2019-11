Découvrez à quoi va ressembler le métro lillois de demain

Dans le cadre de la 3ème édition des Assises des Mobilités et de l’Accessibilité de la Métropole, la Métropole Européenne de Lille et Alstom ont présenté le doublement des rames de la ligne 1 du métro lillois.

Un projet qui a pris un retard important, mais qui se concrétise enfin pour les voyageurs. Plusieurs innovations, notamment la modernisation du système de pilotage automatique sans conducteur prévue pour 2021, ou l’arrivée de 27 nouvelles rames en 2023 appelées rames « Boa » et fabriquées à Valenciennes.

La modernisation du système va permettre la diminution de la maintenance et une communication directe entre les trains grâce à l’intelligence embarquée. Les nouvelles rames, quant à elles, mesurent 52 mètres de long au lieu de 26 actuellement et peuvent contenir jusqu’à 498 usagers. L’absence de cloisons entre les voitures permet d’optimiser l’espace. Les zones dédiées aux personnes à mobilité réduite et les écrans d’information aux voyageurs ont été repensés avec un système de vidéoprotection intégrée.

Ces innovations ont pour objectif de multiplier par deux la capacité de la ligne 1 du métro lillois qui connait une forte augmentation du nombre de passagers, avec près de 50 millions de voyageurs chaque année.