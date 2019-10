Début de la trêve hivernale ce vendredi 1er novembre

La trêve hivernale débute ce 1er novembre. Jusqu’au 31 mars, les expulsions vont être suspendues. Une période de répit pour les locataires soumis à un avis d’expulsion de leur logement.

Pour les épauler et les guider dans leurs démarches administratives, l’Atelier Populaire d’Urbanisme leur apporte aide et soutien. A Lille Fives, 2 accompagnateurs socio-juridiques organisent chaque semaine des permanences et travaillent en relation avec d’autres associations.

Chaque année, ils accompagnent près de 200 personnes puisque pendant cette trêve, les démarches se poursuivent pour négocier avec les propriétaires. Période qui permet aussi de lancer des recours en justice ou saisir des dispositifs.