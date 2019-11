Pas de trains entre le 5 et le 9 décembre dans la région?

« Pour tenter de vous donner des infos les plus précises possibles, il semblerait que du 5 au 9 décembre la quasi-totalité des trains seraient arrêtés. »

C’est un tweet de Franck Dhersin, le vice-président des Hauts-de-France en charge des transports, qui a mis le feu aux poudres. Pour lui, la grève s’annonce très suivie et toucherait aussi bien les TER et TERGV que les TGV et Eurostar. D’après ses informations, aucun train ne circulerait à partir du jeudi 5 décembre, premier jour de la grande mobilisation contre les retraites, et ce jusqu’au lundi 9.

Du côté de la SNCF, on se refuse de commenter indiquant que « le plan de transport n’est pas encore connu et qu’il ne le sera que 48 heures avant. ». Réponse du vice-président de la Région : « La SNCF refuse de communiquer. Elle sait déjà que cela va être très dur. Mais les usagers, qui pensent à eux ? (…) Ils doivent s’organiser alors je leur dis ce que je sais et que les autres cachent », a répliqué Franck Dhersin.