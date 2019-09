De la suie retrouvée dans la région après l’incendie de l’usine à Rouen

Que faire si vous trouvez de la suie ?

L’incendie d’une usine Seveso, près de Rouen, la semaine passée, a provoqué un nuage de fumée qui a survolé la région. La préfecture et l’Agence régionale de santé (ARS) procèdent donc à un recensement des zones qui auraient pu être touchées. Toute présence de retombées sous forme de suies doit être signalée à la gendarmerie, la police ou les pompiers.

Quelles sont les mesures de précautions à prendre pour le nettoyage des suies ?

Il faut éviter tout contact avec la peau et les muqueuses. L’ARS recommande de porter des gants pour manipuler des objets présentant de la suie. Pour nettoyer, il est conseillé d’utiliser de l’eau et surtout pas de nettoyeur haute pression, de balai ou d’aspirateur afin d’éviter de disperser les suies. En cas de dépôts graisseux, il est recommandé d’utiliser du nettoyant vitres et de l’essuie-tout, ou de l’eau avec du détergent et un linge propre. « Changer souvent l’eau et le linge servant au nettoyage, en particulier après le nettoyage des parties extérieures des fenêtres et rebords », avance l’ARS. Si de la suie est présente dans les installations de ventilation, les grilles d’entrée d’air doivent être nettoyées à l’eau et les filtres changés.

Que faire en cas de contact avec les suies ?

Les parties du corps touchées doivent être lavées avec du savon ordinaire. Si la suie a été mise en contact avec les yeux, il faut les rincer avec du sérum physiologique. L’ARS préconise également de bien se laver les mains, notamment celles des jeunes enfants. Il est aussi recommandé de nettoyer régulièrement les jouets et autres objets comme les doudous pouvant être portés à la bouche par les plus jeunes. Les fruits et légumes présentant des traces ne doivent pas être mangés.

En cas de problème, consultez votre médecin traitant. En soirée et le week-end, vous pouvez appeler Médi’ligne 59 au 03 20 33 20 33.