Corentin Farinaux, champion du monde de judo et aide-soignant à Croix

Corentin Farinaux a remporté le week-end dernier à Marrakech la médaille de champion du monde vétéran dans sa catégorie M1 -81 kilo. Ce judoka, originaire de Bondues, pratique le judo depuis ses 6 ans. À 30 ans aujourd’hui, il enchaîne les médailles européennes et il ajoute désormais à son palmarès une récompense mondiale.

Il s’entraine 6 jours sur 7, plusieurs heures par jour. Un planning très chargé, qui mêle vie sportive, vie privée et vie professionnelle. En effet, en plus de ces compétitions, Corentin est aide-soignant en maison de retraite, et travaille avec un horaire adapté de 6h30 à 13h30.

A noter que Corentin Farinaux vient de se lancer dans un autre sport qui le passionne tout autant que le judo: le sambo. Ce sport, peu connu en France, mélange judo et lutte soviétique. Les règles sont moins nombreuses qu’au judo et le combat en devient d’autant plus physique et compliqué. Le champion enchaîne d’ailleurs les compétitions, et il participera aux championnats du monde de Sambo en novembre prochain. Son objectif final, participer aux JO de 2024 en représentant la France si le sambo venait à devenir une discipline olympique.