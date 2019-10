Comment l’obésité est traitée dans la région?

Ce vendredi, c’est la Journée Mondiale de lutte contre l’Obésité.

Depuis 2016, l’hôpital privé La Louvière à Lille accueille le CeliObe, le Centre Libéral de prise en charge de l’Obésité. Il prévoit un programme pluridisciplinaire permettant aux patients un accompagnement et un suivi à la fois nutritionnel, psychologique et physique.

Tout au long de leur parcours de soins, les patients rencontrent ainsi des médecins nutritionnistes, des infirmières, des diététiciennes et des psychologues. Ce programme mêle éducation thérapeutique en groupe et suivi personnalisé pour permettre de s’adapter aux besoins et aux attentes de chacun.

Chaque année, 1 000 patients sont pris en charge au CeliObe. 600 bénéficient d’une chirurgie : anneau gastrique, sleeve gastrectomy ou gastric by pass. Les autres patients se tournent vers une prise en charge médicale.

A 20 ans, Ellyn Lazi est suivie depuis 6 mois par les équipes du CeliObe. Après plusieurs tentatives de perte de poids par le biais de régimes alimentaires, elle mise beaucoup sur cette prise en charge globale.

Plus d’informations sur ce centre sur www.celiobe.fr