“Coiffeurs Justes”, des cheveux pour dépolluer les océans

L’association “Coiffeurs Justes” rassemble plus de 1500 salons de coiffure professionnels de toute la France qui envoient des sacs de cheveux (220 récoltes de cheveux par sac) dans le sud de la France à Thierry Gras, le créateur de cette association. Ces cheveux seront utilisés pour nettoyer les mers et pour filtrer des hydrocarbures. Des cheveux qui absorbent les particules de pétrole et d’essence dans l’eau.

Dans la région, il n’y a pas encore beaucoup de coiffeurs qui participent à cette opération. on peut citer Chuuut les coiffeurs travaillent ! à Lille, Art’isan coiffeur à Denain, Djafer Cherif Louisa à Roubaix ou Coiffure Au Figaro à Aulnoye-Aymeries. La coiffeuse Valérie Catteau tient sa boutique de salon privatif « La Pause Cosy » à Mouvaux. Depuis 6 mois, elle fait partie de l’association Coiffeurs Justes. Elle nous raconte son expérience.

). L’objectif à long terme est de ne plus « gaspiller » ces cheveux qui peuvent avoir de nombreux bienfaits et d’intérêts pour l’écologie et l’envrionnement. Dans le cadre de l’association,