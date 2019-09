Citeliv, des colis livrés à vélo

Des colis livrés de manière plus propre. Citeliv a récemment fêté ses 3 ans, et elle est spécialisée dans la livraison du dernier km en centre ville avec des véhicules propres.

Aujourd’hui, Citeliv, c’est 18 salariés, et une flotte de vélos triporteurs, d’utilitaires électriques et de véhicules roulant au gaz naturel. Ils livrent dans la métropole lilloise grâce à leurs vélos à assistance électrique pour des grossistes ou des commerçants, et à destination des professionnels mais aussi des particuliers.

Pour continuer de grandir, Citeliv a prévu d’ouvrir des antennes dans d’autres villes de la région. Et de développer leur propre plateforme internet pour continuer d’optimiser les tournées des livreurs, qui peuvent porter en moyenne une cinquantaine de colis par triporteur…