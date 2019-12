La circulation différenciée est de retour dans la métropole lilloise ce mercredi

Attention si vous comptez prendre votre voiture pour aller demain à Lille : la circulation différenciée est de nouveau mise en place ce mercredi.

Seuls les véhicules équipés d’une vignette 0,1, 2 et 3 et ceux bénéficiant

d’une dérogation pourront alors circuler dans certaines communes de la

métropole lilloise : Lille (dont Hellemmes, Lezennes, Lomme), Lambersart,

La Madeleine, Marcq-en-Barœul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Barœul,

Ronchin, Saint-André-lez-Lille et Sequedin.

Les forces de l’ordre procéderont à des contrôles à différentes entrées et

à l’intérieur de ce périmètre.Circuler à bord d’un véhicule non autorisé est passible d’une amende forfaitaire de 68€.