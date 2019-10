Chaque lundi, le Secours Populaire du Nord organise une maraude fixe

Ce lundi, comme tous les lundis, après s’être installé à la Gare Lille Flandres, le Secours Populaire du Nord a garé son camion en face de la préfecture du Nord sur la place de la République.

Une maraude fixe qui est devenu un rendez-vous hebdomadaire, tout comme 2 autres maraudes dites pédestres, qui ont elles lieu les mercredis et vendredis pendant la période « estivale » du Secours Populaire. La période dite hivernale, elle débutera le 1er novembre prochain, et les bénévoles feront ces maraudes 5 fois par semaine.

Ce lundi encore, les bénévoles ont pu distribuer notamment les invendus de la Mie Câline, qui leur donne ces produits qu’ils ne peuvent plus mettre dans leur commerce. Une distribution de viennoiseries et de pain, mais il y avait aussi des salades de pâtes faites par des bénévoles, ou des boissons chaudes et de la soupe.

Le Secours populaire du Nord qui est toujours à la recherche d’aliments et de produits à pouvoir distribuer, mais aussi et surtout de bénévoles, puisque les maraudes vont quasiment être doublées dans 15 jours…