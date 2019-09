Challenge de la Mobilité: présentation d’une entreprise participante

Près de 250 entreprises de la région se sont inscrites au challenge de la mobilité. L’objectif de ce défi est de promouvoir les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle pour les trajets domicile-travail. Transports en commun, vélo, trottinette, marche ou encore télétravail, tous les moyens sont bons pour laisser son véhicule au garage.

Parmi les participants se trouve la société L’Olivier à Marcq-en-Barœul, spécialisée dans les assurances automobiles. « Notre entreprise encourage déjà les modes de transports alternatifs à la voiture par le biais d’une indemnité kilométrique pour venir en vélo ou une participation sur les abonnements de transports en commun, souligne Olivier Sand, salarié à l’Olivier et co-référent du challenge de la mobilité. L’idée est donc de poursuivre sur ce chemin et de mobiliser encore plus de gens grâce à des actions de communication, des jeux afin de susciter l’engouement de nos collaborateurs. »

L’ambition est de changer à long terme les habitudes de transports de chacun.