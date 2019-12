Cauet, célèbre pour ses émissions radios et télé, mais aussi pour ses one-man-show, était sur le plateau de Grand Lille TV pour parler de son dernier spectacle, “100% Libre”, qu’il jouera le 8 février prochain au théâtre Sébastopol. Un Cauet plus libre, plus mûr, qui se moque de lui, mais aussi sur tout ce et ceux qui l’entourent.