“Cantine gratuite pour tous”, première mesure proposée par Violette Spillebout

Aux côtés de Gérald Darmanin, Ministre des Comptes et de l’Action Publique, Violette Spillebout a dévoilé ce vendredi la première des 10 principales mesures de son programme « Faire respirer Lille » pour les municipales 2020 à Lille.

La cantine gratuite pour tous, c’est l’une de ses mesures phares qui pourrait concerner 103 groupes scolaires de Lille, Hellemmes et Lomme, soit une école par quartier à la rentrée 2020, toutes les écoles élémentaires en 2021 et les écoles maternelles en 2023.

Violette Spillebout entend travailler également en partenariat avec les écoles privées.

Une mesure qui s’appuie sur le modèle de la Suède et de la ville de Drancy qui ont appliqué la gratuité de la cantine dans les écoles.

Selon la candidate, cette mesure permettrait une économie annuelle de 139 euros pour un parent seul touchant les minima sociaux avec deux enfants et une économie de 623 euros pour un couple de salariés au SMIC.

Dans sa lutte pour plus de justice sociale pour les enfants les plus modestes, la candidate entend développer les repas bio au sein des restaurants scolaires et l’approvisionnement par le biais de circuits-courts pour favoriser les produits locaux.

Coût estimé : 4 millions d’euros.