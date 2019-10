Insee : Une enquête pour réduire les déchets dans le secteur tertiaire

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) des Hauts-de-France lance aujourd’hui une enquête sur la production et la gestion des déchets dans la région. Quelque 2 000 établissements du secteur tertiaire seront interrogés. Ces derniers devront répondre à un questionnaire sur Internet. « 15 minutes suffisent pour renseigner les 30 questions », indique le communiqué de l’Insee qui insiste sur l’importance de participer à cette enquête pour les entreprises sélectionnées. L’objectif est d’obtenir des éléments chiffrés pour le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Cela devrait permettre de mettre en place des actions politiques publiques adaptées afin de diminuer la production des déchets et leur coût pour les établissements. Une publication des résultats est prévue en avril.