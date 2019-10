Campagne de dépistage des carences en vitamine D à l’Institut Pasteur de Lille

L’institut Pasteur de Lille et le laboratoire Synlab Hauts-de-France lancent aujourd’hui et jusqu’au 12 octobre, une opération de dépistage gratuit des carences en vitamine D, vitamine produite par la peau sous l’action des rayonnement solaires. Près de 80 % des Français présentent un déficit en vitamine D, une carence aggravée dans notre région par le manque régulier d’ensoleillement. Cette vitamine prévient notamment les risques de plusieurs maladies osseuses et joue également un rôle important dans le système immunitaire. Le dépistage se fait via une prise de sang. Les personnes intéressées peuvent contacter le laboratoire de l’institut Pasteur au 03 61 08 84 40. Infos sur www.hdf.synlab.fr.