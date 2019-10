Bouge ta boîte, le réseau pour les entrepreneures

Le réseau business féminin Bouge ta Boîte faisait étape à Lille ce lundi à l’occasion de son tour de France. Ce réseau est à destination des dirigeantes d’entreprises qui souhaitent gagnent en chiffre d’affaire, en expertise et en visibilité. Au sein de Bouge ta boîte, elles sont réparties par cercles. Dans chacun de ces cercles, il n’y a qu’une seule dirigeante par profession. Toutes sont complémentaires, avec l’objectif de se connaître pour se recommander, sans se faire de concurrence.

Cela fait maintenant 3 semaines que Bouge ta boîte fait le tour de France, avec ces 11 étapes dans les grandes villes. Au programme de la journée, des ateliers business gratuits, et le soir une conférence ouverte à tous, hommes compris, sur « le jour où j’ai osé ».

Ce réseau, et ce tour de France, c’est aussi pour permettre la médiatisation des chefs d’entreprise. L’année dernière, seul 1% des femmes a été dans les personnalités médiatisées catégorie patrons. Trop peu, d’après les responsables de ce réseau.

Hélène Dessailly, entrepreneure nordiste, fait partie de Bouge ta Boite depuis un peu plus d’un an. Elle fait partie d’un cercle à Lille qui a atteint 18 personnes. Depuis, un deuxième s’est lancé à Lille, et ce lundi, un autre a été lancé à Roubaix.

Contact: bougetaboite.fr