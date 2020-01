Bientôt la fin des problèmes de chauffage pour les habitants de la résidence Trévise?

Depuis le 19 novembre dernier, les locataires de la résidence Trévise à Lille se réunissent pour faire entendre les difficultés relatives à leurs logements, notamment des problèmes récurrents de chauffage. Récemment, ils ont même formé le collectif des locataires Jean Jaurès et ont adressé un courrier accompagné d’une pétition qui a recueilli une centaine de signatures à Mme Amélie Debrabandère, directrice générale de LMH.

Grâce à leur mobilisation, vendredi 10 janvier, ils ont pu rencontrer des agents du bailleur social LMH (Lille Métropole Habitat) pour relancer leurs problèmes et débattre des solutions. Les locataires disent subir un préjudice de jouissance en payant pour un logement dégradé et sans chauffage. Logement pour lequel ils dépensent des frais supplémentaires pour compenser les manquements. A cela s’ajoute la régularisation des charges et le surcoût dû au fonctionnement de ce réseau de chauffage défaillant (augmentation de près de 44% entre 2017 et 2018 selon le collectif).

Au dysfonctionnement du chauffage viennent s’ajouter des problèmes de nuisibles, d’humidité, d’électricité pas au normes, d’insécurité et d’ascenseur défaillant. Les locataires qui ne cessent de contacter le bailleur pour signaler ces problèmes jugent la plateforme d’appel et les entreprises sous-traitantes inefficaces.

Soutenu par Estelle Rodes, adjointe déléguée à la présidence du conseil de quartier de Moulins, les locataires ont pu faire entendre sur revendications lors de la réunion devant les agents présents. Du coté de LMH, le bailleur s’engage à réaliser des travaux de réfection au niveau du chauffage. Ces travaux devront commencer à la fin du mois et se terminer fin mai. Il promet également un meilleur suivi des intervenants prestataires, une meilleure prise en compte des appels et une meilleure communication avec les résidents. D’autres réunions devraient être organisées. La prochaine est prévue pour début février.