“Beery Christmas”, 24 bières pour attendre Noël

Dans 2 semaines, nous serons en décembre. Et qui dit l’arrivée dans le dernier mois de l’année, dit calendrier de l’avent. Un objet aujourd’hui décliné sous toutes les formes possibles et imaginables, pour que toutes les passions puissent être assouvies petit à petit jusqu’au 24 du mois et donc à Noël.

Il en existe avec des chocolats, des jouets, mais aussi plus adultes avec du fromage ou des bières. Pour ce dernier modèle, Saveur bières a décidé de proposer 24 bières venues du monde entier à déguster, accompagnées d’un livret pour permettre de suivre les découvertes jour après jour.

L’année dernière, plus de 60.000 exemplaires de ces “Beery Christmas” ont été vendus. Et Saveur Bière espère cette année en écouler 10000 de plus.

Prix de ce calendrier de l’avent original, 55€92, et c’est en vente sur saveur-bière.com.