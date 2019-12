Au Palais de la Bourse de Lille, un Marché de Noël et une patinoire!

Pour la quatrième fois, un marché de noël s’est installé dans le Palais de la Bourse de Lille.

Pour égayer les lillois, une patinoire ainsi qu’une dizaine de stands tenus par commerçants locaux, des associations ainsi qu’un restaurant éphémère sont présents: fleuristes, vêtements pour enfants, l’association Wonder Augustine, une bijouterie, de la bière Moulins d’Ascq, des produits cosmétiques naturels et de la maroquinerie en liège… il y en a pour tous les goûts!

L’idée est d’inviter les passants à découvrir le magnifique palais de la bourse décoré pour l’occasion. Sont présents : ! L’entrée à un cout : deux euros pour les adultes, et un euro pour les enfants pour profiter de la patinoire, des commerçants et de la beautée du palais et même le père noel de 14h à 18h !!