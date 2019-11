Attention aux travaux place François-Mitterand qui compliquent l’accès à Lille-Europe

Depuis lundi, impossible d’accéder à la gare Lille-Europe par la place François-Mitterand. Pendant près d’un mois, les 2 escalators qui permettaient de rejoindre la gare vont être bloqués jusqu’à la fin d’une nouvelle phase de travaux dans l’énorme chantier de réfection des sols de la gare.

Durant cette période (qui devrait durer jusqu’à mi-décembre), l’accès à Lille-Europe se fera uniquement par le viaduc Le Corbusier ou le passage 4-vents.

Une situation qui perturbe de nombreux voyageurs. Beaucoup ne sont pas informés de ces travaux et certains doivent même courir pour accéder à la gare via une autre porte et ne pas rater leur train. Si du côté de la SCNF, on insiste sur le fait que des tracts ont été distribués et des panneaux installés dans les endroits stratégiques, pour les utilisateurs, il y a un manque de signalisation. La plupart ne découvre le problème qu’une fois devant la porte, munis de leur valise.

Plus de 50% des usagers utilisent l’escalator de la place François-Mitterand. Il faut donc s’armer d’un peu de patience et prévoir quelques minutes supplémentaires avant de prendre son train et modifier un peu ses habitudes. Encore faut-il le savoir…